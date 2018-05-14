МИД РФ о новых санкциях ЕС против крымчан: Не дают покоя положительные изменения в жизни полуострова

Москва, 14 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала расширение санкций в отношении россиян со стороны ЕС.

В МИД РФ отреагировали на новые санкции ЕС против крымчан — под ограничения попали сотрудники избирательных органов Крыма и Севастополя. Захарова отметила, что это демонстрация «истинного отношения» Евросоюза к жителям полуострова. Она пояснила, что Брюссель пытается их наказать за «организацию демократических волеизъявлений на полуострове».

«Есовцам, видимо, не дают покоя существенные положительные изменения в жизни крымчан после 2014 года, особенно на контрасте с ситуацией на Украине, граждане которой по понятным причинам чувствуют себя обманутыми со стороны ЕС, сулившего им в свое время скорое «светлое будущее», — добавила представитель внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что такие шаги со стороны ЕС лишь препятствуют «выстраиванию взаимовыгодного диалога и сотрудничества с Россией» в интересах граждан двух сторон. Захарова подчеркнула, что Россия сохраняет за собой право «адекватно отреагировать на очередной недружественный шаг ЕС».