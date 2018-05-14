Сирия: шоссе Дамаск — Хомс вновь откроют для движения гражданского транспорта

Дамаск, 14 мая. Сирийская арабская армия (САА) готовится к открытию шоссе между провинциями Дамаск и Хомс для движения гражданского транспорта. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании правительственных сил.

В 2012 году трасса Дамаск — Хомс была полностью выведена из эксплуатации после того, как террористы захватили большую часть районов, через которые пролегала транспортная артерия. В начале 2018 года правительственные войска взяли автодорогу под свой контроль, однако шоссе было серьезно повреждено. За несколько месяцев сирийские власти восстановили трассу. 15 мая автодорога будет вновь открыта для движения гражданского транспорта. Открытие дороги позволит ускорить экономическое восстановление Сирии, а также даст мирным жителям возможность беспрепятственно перемещаться между провинциями Дамаск и Хомс.