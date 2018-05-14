Упал ниже плинтуса: экс-депутат Рады объяснил, за что украинские националисты ненавидят Порошенко 

Радикал из подразделения «Азов», которое участвовало в операции в Донбассе, отказался пожать руку президенту Украины Петру Порошенко на награждении победителей «Игр непокоренных» (Invictus Games). Об этом сообщает агентство УНИАН.

Соответствующая публикация появилась в соцсети в Instagram ультраправой партии «Национальный корпус».

Как отмечает бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, Порошенко давно в немилости у военных, которые когда-то его поддерживали. Как рассказал экс-политик в интервью Федеральному агентству новостей, нынешний украинский лидер не выполнил ни одного предвыборного обещания, и теперь его ненавидят даже радикалы.

«Авторитет Порошенко упал ниже плинтуса. Его же батальоны, которые были созданы еще до Майдана и участвовали в госперевороте на его стороне, сейчас его ненавидят. Это факт. И таких ситуаций будет еще больше. Порошенко не сдержал ни одного своего слова перед ними. Он не выделил им землю, которую обещал, не дал никакого денежного довольствия, хотя очень много об этом говорил. Обещал страхование — тысячу гривен за каждый день!» — напомнил Журавко.

Экс-депутат уверен, что сейчас даже радикалы из «Азова» понимают, что им отведена роль «пушечного мяса». Равно как понимают и то, что Порошенко не сдержит ни одного своего слова, данного им.

«Шансов на поддержку у нынешнего украинского президента нет», — резюмировал Журавко.

Международные соревнования Invictus Games проходят среди бывших и действующих военных, ставших инвалидами. На записи с церемонии награждения видно, как бывший служащий «Азова» Олег Толмачев жмет руку всем, кроме Петра Порошенко. Толмачев просто обходит украинского лидера. Не реагирует он даже тогда, когда Порошенко предпринимает отчаянную попытку похлопать его по плечу. Разочарованный президент отходит назад.