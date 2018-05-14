Националист из «Азова» проигнорировал приготовившегося к рукопожатию Порошенко

Киев, 14 мая. Националист из украинского батальона «Азов» Олег Толмачев проигнорировал попытку президента Украины Петра Порошенко пожать ему руку.

Толмачев участвовал в так называемой АТО в Донбассе. Силовик воевал на юго-востоке Украины в составе националистического батальона «Азов», члены которого славятся своим пренебрежением к действующей в стране власти и законам. Это как раз радикал наглядно и продемонстрировал во время вручения наград победителям Invictus Games.

В Instagram появилось видео, где во время награждения Толмачев проигнорировал приготовившегося пожать ему руку Порошенко. Украинскому президенту даже не помогла попытка похлопать мужчины по плечу — она также осталась без внимания.