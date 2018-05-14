Халифат Трампа: Strategic Culture представил список преступлений США из шести пунктов

Здесь, в Соединенных Штатах, мы всегда бываем потрясены ужасами, которые порождает экстремизм. Мы потрясены готовностью экстремистов безжалостно убивать невинных людей и совершать такие невообразимые зверства, как теракт 11 сентября. В то же время, у нас принято закрывать глаза на наши собственные преступления.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Тома Энгельхардта (Tom Engelhardt) «Халифат Трампа» (The Caliphate of Trump), опубликованной 13 мая в журнале Strategic Culture Foundation.

Нет, мы не нация экстремистов. Однако мы тоже совершаем ошибки. Да, иногда мы убиваем. Да, иногда мы даже убиваем невинных, хоть и по ошибке. Да, мы тоже заявляем о своей исключительности. Многие наши политики и президенты уже много лет рассказывают нам о нашем величии и превосходстве над другими странами.

Просто на мгновение задумайтесь о том, что наша «особая», «незаменимая», «великая», «исключительная» нация олицетворяет, если можно так выразиться, ИГИЛ1 (запрещена в РФ — прим.) сверхдержав.

Давайте рассмотрим, какими способами проявляется экстремизм Вашингтона. Итак, вот мой список из шести пунктов того, что я бы назвал американским экстремизмом в глобальном масштабе.

Милитаризация планеты. США имеют около 800 военных баз или гарнизонов по всему миру. В это число входят и базы, которые занимают площади размером с небольшой американский город, и крошечные форпосты. Эти базы расположены почти повсеместно: Европа, Южная Корея, Япония, Австралия, Афганистан, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка. Они есть везде, за исключением тех стран, которые считаются американскими врагами. Для сравнения, растущая великая держава-соперница Китай официально имеет один глобальный гарнизон — военно-морскую базу в Джибути и находящуюся в процессе строительства военно-морскую базу в Гвадаре (Пакистан). У другой великой державы — России, все еще есть несколько баз в странах, которые раньше были частью Советского Союза, и единственная военно-морская база в Сирии. Финансирование военных. США ежегодно вкладывают около триллиона долларов, полученных от своих налогоплательщиков, в свои вооруженные силы, свои 17 разведывательных организаций и в то, что теперь называется «внутренней безопасностью». Наш бюджет национальной безопасности больше, чем совокупный бюджет восьми следующих за нами стран в этом рейтинге. В то же время большинство политиков настаивают, что американские вооруженные силы были сильно недофинансированы, брошены в «аварийном состоянии» и должны быть «перестроены». Войны. Соединенные Штаты беспрестанно ведут войны с момента вторжения в Афганистан в октябре 2001 года. Это почти 17 лет беспрерывных войн. Филиппины, Пакистан, Афганистан, Сирия, Ливия, Нигер. Ни в одном из этих мест война так и не закончилась. Само собой разумеется, что на планете нет другой страны, ведущей войны подобным образом. Уничтожение городов. Нет сомнений, что в американском сознании самым ужасающим проявлением экстремизма этого века стало уничтожение башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Однако рассмотрим американский ответ. США уничтожили целые города на Ближнем Востоке — Фаллуджи, Рамади и Мосул в Ираке; Ракку в Сирии; Сирт в Ливии. Один за другим эти города были превращены в руины. Неужели никто не видит в этом ужасающее проявление экстремизма? Увеличение числа беженцев. В ходе своих войн США превратили в беженцев рекордное количество людей. Только в Ираке за все годы конфликта 1,3 миллиона детей были вынуждены покинуть родные края в поисках безопасности и лучшей жизни. В то же время человек, ставший президентом США в 2017 году, а также должностные лица, которых он назначил, сделали все, что могли, чтобы предотвратить попадание беженцев в Соединенные Штаты. Вооружение планеты. США зарабатывают огромные деньги на продаже оружия в другие страны. Американские производители оружия опередили всех возможных конкурентов в мировой торговле оружием. Например, в 2016 году 58% всех продаж вооружений было совершено Соединенными Штатами. Вашингтон уже вооружил 167 стран планеты (85% наций на планете). Проданные вооружения включают в себя кассетные бомбы, ракеты, современные реактивные самолеты, танки, боеприпасы почти всех видов. Многое из этого попало в самые горячие точки на Ближнем Востоке.

Подумайте об этом — разве американская военная и государственная машина не напоминает вам исламский халифат? Такая «особая», «незаменимая», «великая», «исключительная» нация, похоже, при удобной возможности будет готова оставить в руинах не только отдельные города, но и всю планету. Разве это не кажется вам экстремизмом?

1 Организация запрещена на территории РФ.