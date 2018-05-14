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Постпред Сирии назвал агрессией и оккупацией присутствие военных США в Хомсе
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    Постпред Сирии назвал агрессией и оккупацией присутствие военных США в Хомсе

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    Постпред Сирии назвал агрессией и оккупацией присутствие военных США в Хомсе

    Астана, 14 мая. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари назвал агрессией и оккупацией присутствие военных сил США в провинции Хомс. Об этом он заявил в ходе очередного раунда межсирийских переговоров в Астане.

    «Для нас американское военное присутствие в Сирии - чистая агрессия и оккупация. Мы направили официальное письмо в Совет Безопасности ООН Совет Безопасности ООН, а также в Генеральный секретарь по этому вопросу», — сказал Джафари.

    Напомним, в мае 2017 года США создали военную базу в 23 километрах от населенного пункта Ат-Танф провинции Хомс. Военная база активно используется американскими военными для подготовки боевиков «умеренной оппозиции».                                                                        

    Автор: Алексей Громов
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