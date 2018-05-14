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Следствие отпустило Малобродского под подписку о невыезде
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    Следствие отпустило Малобродского под подписку о невыезде

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    Следствие отпустило Малобродского под подписку о невыезде

    Москва, 14 мая. Следствие приняло решение изменить меру пресечения бывшему директору «Гоголь-центра», фигуранту дела «Седьмой студии» Алексею Малобродскому на подписку о невыезде. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

    «Это решение принято с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств, а также того факта, что процесс сбора доказательств по уголовному делу завершен и, находясь на свободе, обвиняемый никак не повлияет на результаты расследования», — говорится в сообщении.

    Соответствующее постановление было объявлено Малобродскому, который в данный момент находится в медицинском учреждении, сообщает «Вечерняя Москва».

    Напомним, что на прошлой неделе Малобродскому стало плохо после заседания суда. Его госпитализировали в отделение кардиологии, врачи оценили его состояние как тяжелое.

    Автор: Дарья Смолина
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