Следствие отпустило Малобродского под подписку о невыезде

Москва, 14 мая. Следствие приняло решение изменить меру пресечения бывшему директору «Гоголь-центра», фигуранту дела «Седьмой студии» Алексею Малобродскому на подписку о невыезде. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Это решение принято с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств, а также того факта, что процесс сбора доказательств по уголовному делу завершен и, находясь на свободе, обвиняемый никак не повлияет на результаты расследования», — говорится в сообщении.

Соответствующее постановление было объявлено Малобродскому, который в данный момент находится в медицинском учреждении, сообщает «Вечерняя Москва».

Напомним, что на прошлой неделе Малобродскому стало плохо после заседания суда. Его госпитализировали в отделение кардиологии, врачи оценили его состояние как тяжелое.