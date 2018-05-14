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Полиция Италии задержала наркодилера в футболке «наркодилер»
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    Полиция Италии задержала наркодилера в футболке «наркодилер»

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    Полиция Италии задержала наркодилера в футболке «наркодилер»

    Москва, 14 мая. Итальянские полицейские задержали торговца наркотиками, на футболке которого была надпись «наркодилер».

    Наркодилера задержали на юге страны. Итальянские карабинеры остановили Alfa Romeo, за рулем которого сидел 33-летний мужчина. Водитель заметно нервничал, что вызвало подозрение у полицейских. Кроме того, на нем была футболка с провокационной ярко-красной надписью «Pusher», что можно перевести как «наркодилер». Также в салоне стоял стойкий запах гашиша.

    В багажнике Alfa Romeo правоохранители обнаружили 350 граммов марихуаны и 130 граммов гашиша, разложенных по пакетам. Кроме того, у мужчины никогда не было водительских прав.

    Полиция Италии задержала наркодилера в футболке «наркодилер»

    Автор: Катерина Тимошенская
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