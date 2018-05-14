Каталонский парламент выбрал главу правительства региона

Барселона, 14 мая. Парламент Каталонии избрал представителя партии «Вместе за Каталонию» Кима Торра на должность главы правительства региона. Торра был утвержден во втором туре голосования.

В ходе первого заседания, которое прошло 12 мая, претенденту необходимо было набрать минимум 68 голосов из 135. В связи с тем фактом, что этого не произошло, через два дня в палате прошли еще одни дебаты. Во втором туре число проголосовавших «за» должно превысить число проголосовавших «против».

За кандидатуру Торра проголосовали 66 депутатов парламента Каталонии, 65 высказались против, а четыре воздержались. По словам Торра, он является временной главой женералитета, так как, по его мнению, главой парламента остался Карлес Пучдемон.