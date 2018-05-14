Питательная среда для терроризма: Тунис становится кузницей кадров для ИГИЛ

Тунис в последнее время становится все более серьезным поставщиков «кадров» для международного терроризма. Осенью прошлого года американская консалтинговая компания Soufan Group, подсчитав число иностранных наемников в рядах ИГИЛ1 (ИГ, «Исламское государство»1 — террористическая группировка, запрещенная в РФ — прим.), установила, что из Туниса туда прибыли 2926 человек. Это достаточно много, отмечают эксперты, особенно если учесть, что выходцы из Туниса засветились в некоторых террористических актах в Европе. Кроме того, похоже, терроризм серьезно подорвал туристический бизнес Туниса, который раньше был одной из основных статей дохода этого государства.

По мнению директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Дмитрия Егорченкова, власти Туниса делают явно недостаточно для борьбы с террористами. Причина этого не столько нежелание самих тунисских властей, сколько перманентная — со времен Арабской весны — нестабильность в стране, которая на руку вербовщикам всех мастей.

«Уважаемое американское агентство на самом деле обнародовало информацию, хорошо известную тем, кто хоть чуть-чуть занимается проблемой терроризма и Ближнего Востока, — отметил Дмитрий Егорченков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Количество боевиков самых разных террористических организаций, включая запрещенное в России «Исламское государство» из Туниса, Марокко, даже в какой-то степени из Алжира всегда было достаточно велико. Около трех тысяч членов ИГИЛ из Туниса — это довольно похожая на правду информация».

Причины того, что тунисцы бегут в ИГИЛ, нужно искать в так называемой Арабской весне — серии революционных потрясений на Ближнем Востоке в 2010-2011 годах, которая началась именно с Туниса, отметил эксперт.

«После Арабской весны 2011 года в Тунисе до сих пор не налажена система государственного управления, у них регулярно меняются правительства, регулярно происходят беспорядки и выступления граждан, — отметил востоковед. — В Тунисе были крупные выступления в этот новый год, когда люди по всей стране вышли под лозунгом «Дайте нам работу или убейте нас!» Все это, безусловно, питательная среда для терроризма, экстремизма, для наемничества, для вербовки членов террористических организаций, которые потом воюют в других странах и регионах».

Тем не менее, по мнению собеседника ФАН, говорить о Тунисе, как об одном из центров ИГИЛ, было бы преувеличением.

«С этой точки зрения все-таки нужно поглядеть еще и на соседнюю Ливию, и на Синайский полуостров, и на южные районы Сирии, которые курируют наши американские «друзья — партнеры». Эти точки гораздо более опасны, там счет членов террористических организаций идет не на несколько тысяч, а на более серьезные числа», — отметил Егорченков.

Однако против Туниса играет то, что эта страна претендует на роль недорогого и безопасного курорта, однако те, кто едет туда отдохнуть, на безопасность могут не рассчитывать, подчеркнул собеседник ФАН.

«Постоянно происходящие в Тунисе мелкие и крупные теракты говорят о том, что безопасность там не может сравниться с тем, что было при бежавшем в 2011 году президенте Бен Али. До Арабской весны Тунис был самой безопасной страной с мощной туристической инфраструктурой. Сейчас, к сожалению, это не так, что бы там ни говорили они сами. Пока там нет никакой безопасности, да и в целом свою туристическую инфраструктуру Тунис так и не восстановил. Поэтому я бы предложил в качестве места для отдыха посмотреть на более безопасные регионы, например, на Крым», — посоветовал Дмитрий Егорченков.

За последние годы Тунис неоднократно попадал в сводки новостей в связи с происходившими там террористическими атаками.

Самый крупный теракт за последнее время произошел в тунисском Сусе 26 июня 2015 года на территории отелей El Mouradi Palm Marina и Steigenberger Kantaoui Bay в районе города Эль-Кантави. Со стороны пляжа на территорию отеля ворвался вооруженный террорист, который расстрелял всех, кто попался ему на пути. Тогда погибли 39 человек, более сорока отдыхающих получили ранения.

Также в 2015 году произошел теракт в тунисском национальном музее Бардо. Террористы, которые первоначально планировали атаковать парламент, решили проникнуть в музей, который хуже охранялся. Боевики обстреляли автобусы, стоящие у музея, а затем ворвались в здание, где захватили около сорока заложников. В результате теракта погиб 21 человек, число пострадавших превысило 60. Сразу после теракта ответственность за него взяла на себя группировка «Исламское государство», однако позже стало известно о причастности к атаке «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ — прим.).

В 2002 году на тунисском острове Джерба рядом с синагогой Эль-Гриба взорвался грузовик, тогда в результате теракта погиб 21 человек. О причастности к теракту заявила «Аль-Каида».

1 Организация запрещена на территории РФ.