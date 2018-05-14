РФ обсудит с сирийской оппозицией урегулирование конфликта в Сирии — Лаврентьев

Астана, 14 мая. Представители делегации России на межсирийских переговорах в Астане обсудят с оппозицией Сирии урегулирование конфликта в САР. Об этом сообщил специальный представитель президента России по Сирии, глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев, передает РИА Новости.

«Отрадно, что в Астану прибывает оппозиционная делегация. Это представители организаций в Идлибе и «Южного фронта. 15 мая у нас состоятся обстоятельные переговоры по поиску различных вариантов стабилизации ситуации на всей территории Сирии», — сказал Лаврентьев.

Он также добавил, что в настоящее время на границе Сирии и Ирака продолжают действовать остатки отрядов боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), однако в ближайшем будущем правительственные силы начнут масштабную операцию против этих боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.