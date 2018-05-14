Хуже Луценко: защитнице Киева на российском ТВ резко ответили на слова о «колорадской ленточке»

Президент фонда «Правовое государство» Евгений Тарло призвал Первый канал повлиять на украинскую журналистку Янину Соколовскую, которая в прямом эфире оскорбила георгиевскую ленточку, назвав ее «колорадской».

Комментируя планы украинских парламентариев запретить на Украине трансляцию Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, украинская журналистка Янина Соколовская, регулярно выступающая защитницей Киева на российском телевидении, объяснила, что законодатели хотят защитить украинцев от оскорблений и нарушений их прав и свобод.

«Не знаю, может, вы там [на чемпионате мира по футболу-2018] развесите колорадские ленточки. Может, напишете, что Крым — ваш. Если там будут антиукраинские призывы, то, конечно, мы будем запрещать трансляцию», — сказала Соколовская в прямом эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Ее слова возмутили присутствующих в студии.

«Я не верю, что Янина просто так позволяет себе, находясь в российской телестудии, на центральном телевидении, употреблять такие хамские слова – «колорадская ленточка». Что это такое?» — заявил политик и кандидат юридических наук Евгений Тарло.

По мнению президента фонда «Правовое государство», Янина Соколовская хуже, чем генпрокурор Украины Юрий Луценко, который заявил после 9 мая, что жалеет, что его предки не жили на Западе Украины и не служили в дивизии СС.

«Луценко оправдывает сотрудничество с фашизмом украинцев», — заметил Евгений Тарло.

А люди вроде Соколовской, по мнению российского политика, «гораздо опаснее» Луценко, поскольку именно они «выбирают своих руководителей» на Украине.

«Пускай они определяются. Вот эти господа, а мы не приемлем фашизм ни в какой степени, ни приемлем никакого оправдания службы в Waffen SS. Нечего говорить «колорадская ленточка». Это георгиевская лента. Это наш знак, это наш символ!» — резко ответил политик.