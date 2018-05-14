Ставрополь запустит производство беспилотников нового поколения

Ставрополь, 14 мая. Беспилотники нового поколения начнут выпускать в Ставрополе группой компаний «Стилсофт».

Летательные аппараты смогут преодолевать сотни километров без посадки и подниматься выше обычных беспилотников, сообщил гендиректор группы компаний «Стилсофт» Юрий Стоянов на открытии нового производственного корпуса, в котором будут работать 20 цехов.

Производство будет налажено к концу 2018 года. Аппараты смогут применять в военных и мирных целях, например, в сельскохозяйственных работах.

По мнению руководителей компании, в работе аппаратов возможно применение бензиновых, метановых и водородных двигателей. Также бесплитоники будут обладать возможностью вертикального взлета, что выигрышно выделяет их из числа подобных разработок.

Ранее, Российское военное ведомство опубликовало видеозапись испытаний новейшего российского боевого беспилотника «Корсар», который предназначен для воздушной разведки и нанесения авиаударов, а также доставки грузов в отдаленные районы