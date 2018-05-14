Надо спасать от США всю планету: в СФ назвали преступлением нарушение Вашингтоном международного права

Для США стало привычкой нарушать международные правила. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф на встрече с исполняющим обязанности главы МИД России Сергеем Лавровым.

«К сожалению, протест против международных правил и законов превратился в некую привычку для правительства Соединённых Штатов», — сказал Зариф.

По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрея Климова, нарушением международных норм Соединенные Штаты занимаются фактически каждый день.

«Есть два положения: первое гласит, что ни одно государство не имеет права вмешиваться в суверенные дела других государств, а второе — что санкции в отношении тех или иных стран может вводить только Совет безопасности ООН. Давайте хотя бы в таком контексте посмотрим на действия Соединенных Штатов. По данным нашей комиссии, только с момента образования ООН, США более 130 раз пытались повлиять на внутренние дела в общей сложности около 60 стран. В том числе и стран западной Европы. Любые так называемые санкции, введенные США, – это беззаконие. И то, что Вашингтон пытается сделать с Ираном, — преступление по отношению к международному праву. Самый свежий пример — бомбардировка сирийской Думы после псевдовидео, на котором якобы запечатлена химатака. Так что каждый день можно найти хотя бы один случай нарушения Соединенными Штатами международных правил», — уличил США сенатор.

На встрече с Сергеем Лавровым глава иранского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что после решения, принятого американской стороной, для обсуждения ситуации, сложившейся вокруг ядерной сделки, потребуется время.

«Мы приняли решение после официального выхода США из СВПД оставить некоторое время для обсуждения этого вопроса», — отметил Мохаммад-Джавад Зариф.

Также Зариф добавил, что международные нормы, законы и право необходимо защищать всему мировому сообществу. По словам иранского министра, совместный всеобъемлющий план действий соответствует балансу обязательств между Ираном, Европой и Соединенными Штатами. Но после того как Вашингтон принял решение выйти из СВПД, баланс нарушился.

Андрей Климов отметил в интервью Федеральному агентству новостей: защищать от американцев нужно не только нормы международного права.