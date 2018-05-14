Сериал «Острые козырьки» получил премию BAFTA

Лондон, 14 мая. Криминальный сериал «Острые козырьки», созданный Стивеном Найтом, стал лауреатом премии Британской киноакадемии BAFTA TV Awards. Церемония вручения премий Британской киноакадемии BAFTA TV Awards прошла в 63-й раз в Лондоне.

Сериал «Острые козырьки» о Бирмингеме 1920-х годов взял награду в номинации «Лучший драматический сериал». Работа Найта обошла «Корону» о британской королевской семье.

Лучшим актером был признан Шон Бин за роль в «Сломленном», лучшей актрисой стала Молли Виндзор за сериал «Три девушки», сообщает «Вечерняя Москва». Лучшим иностранным сериалом стал американский телесериал «Рассказ служанки», основанный на одноименном рассказе писательницы Маргарет Этвуд.