Меню
Новости Сирии
Сирия: покинувшие Восточную Гуту боевики вступили в ряды группировки «Джейш аль-Изза»
Украина
Националист из «Азова» проигнорировал приготовившегося к рукопожатию Порошенко
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: покинувшие Восточную Гуту боевики вступили в ряды группировки «Джейш аль-Изза»

    357

    Сирия: покинувшие Восточную Гуту боевики вступили в ряды группировки «Джейш аль-Изза»

    Дамаск, 14 мая. Покинувшие Восточную Гуту боевики вступили в ряды группировки «Джейш аль-Изза» в провинции Хама. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

    Боевики заявили, что они вступают в группировку «Джейш аль-Изза», чтобы продолжить боевые действия против законного правительства Сирии и сирийской армии. В настоящее время под контролем группировки «Джейш аль-Изза» остаются районы  в провинциях Хама, Хомс и Латакия.

    Напомним, в конце апреля благодаря действиям представителей российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии была полностью освобождена от боевиков Восточная Гута, которую покинули более 40 тысяч боевиков. В настоящее время анклав находится под полным контролем властей Сирии. 

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.