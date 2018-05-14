Сирия: покинувшие Восточную Гуту боевики вступили в ряды группировки «Джейш аль-Изза»

Дамаск, 14 мая. Покинувшие Восточную Гуту боевики вступили в ряды группировки «Джейш аль-Изза» в провинции Хама. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

Боевики заявили, что они вступают в группировку «Джейш аль-Изза», чтобы продолжить боевые действия против законного правительства Сирии и сирийской армии. В настоящее время под контролем группировки «Джейш аль-Изза» остаются районы в провинциях Хама, Хомс и Латакия.

Напомним, в конце апреля благодаря действиям представителей российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии была полностью освобождена от боевиков Восточная Гута, которую покинули более 40 тысяч боевиков. В настоящее время анклав находится под полным контролем властей Сирии.