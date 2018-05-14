Льготные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» завершились в РФ

Москва, 14 мая. В России завершают действие две программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» из-за успешного достижения целевых показателей, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

Программы льготного автокредитования действовали на территории страны в текущем году четыре месяца. В рамках «Первого автомобиля» и «Семейного автомобиля» в стране были проданы 85,94 тысячи автомобилей.