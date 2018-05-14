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Льготные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» завершились в РФ
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    Льготные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» завершились в РФ

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    Льготные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» завершились в РФ

    Москва,  14 мая. В России завершают действие две программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» из-за успешного достижения целевых показателей, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

    Программы льготного автокредитования действовали на территории страны в текущем году четыре месяца. В рамках «Первого автомобиля» и «Семейного автомобиля» в стране были проданы 85,94 тысячи автомобилей.

    «Таким образом, установленный на 2018 год целевой показатель в 80,6 тысячи автомобилей достигнут, и программы успешно завершаются», — констатировали представители ведомства.

    Льготные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» завершились в РФ

    Автор: Катерина Тимошенская
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