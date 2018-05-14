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Украина
Депутаты Рады планируют обсудить с Волкером введение миротворцев ООН в Донбасс
Украина
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    Депутаты Рады планируют обсудить с Волкером введение миротворцев ООН в Донбасс

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    Депутаты Рады планируют обсудить с Волкером введение миротворцев ООН в Донбасс

    Киев, 14 мая. Депутаты Верховной рады Украины намерены провести встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, в ходе которой будет обсуждаться вопрос о размещении миротворцев ООН в зоне конфликта. Об этом сообщила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

    «Мы с депутатами в рамках минской платформы планируем обсудить с Волкером три ключевые темы: это гуманитарная, экологическая ситуация и ситуация с безопасностью в Донбассе, миротворческая миссия в Донбассе и обмен пленными», — сказала Геращенко.

    Стоит отметить, что ранее в СМИ появилась информация о расширении полномочий спецпредставителя госдепартамента США по делам Украины Курта Волкера. Однако позднее в госдепартаменте США опровергли данную информацию, отметив, что полномочия Волкера останутся прежними.   

    Автор: Алексей Громов
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