Депутаты Рады планируют обсудить с Волкером введение миротворцев ООН в Донбасс

Киев, 14 мая. Депутаты Верховной рады Украины намерены провести встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, в ходе которой будет обсуждаться вопрос о размещении миротворцев ООН в зоне конфликта. Об этом сообщила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

«Мы с депутатами в рамках минской платформы планируем обсудить с Волкером три ключевые темы: это гуманитарная, экологическая ситуация и ситуация с безопасностью в Донбассе, миротворческая миссия в Донбассе и обмен пленными», — сказала Геращенко.

Стоит отметить, что ранее в СМИ появилась информация о расширении полномочий спецпредставителя госдепартамента США по делам Украины Курта Волкера. Однако позднее в госдепартаменте США опровергли данную информацию, отметив, что полномочия Волкера останутся прежними.