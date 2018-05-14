Мы спасем соглашение вместе: глава дипломатии ЕС рассказала о судьбе иранской ядерной сделки

Брюссель, 14 мая. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выразила надежду на восстановление эффективности иранской ядерной сделки.

15 мая в Брюсселе состоятся переговоры с участием Европейского Союза, «евротройки» и Ирана по вопросам будущего ядерного соглашения, из которого ранее вышли США, наложив санкции на Иран, пишет РИА Новости.

«Мы спасем соглашение вместе», — заявила Могерини, выступая на конференции в Брюсселе, напомнив также о работе со стороны России и Китая.

Напомним, что 8 мая США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и заявили о повторном введении санкций против Ирана, которые существовали до соглашения. Остальные члены «шестерки» международных посредников, куда входит Россия, выступили против заявления США.

Позднее Дональд Трамп наложил на Иран санкции, предполагающие сокращение объема поставок нефти и нефтепродуктов непосредственно из Ирана или через международные финансовые институты.