Мир в Восточную Гуту и Хомс вернули почти бескровно — Лаврентьев

Астана, 14 мая. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев оценил колоссальную работу Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, проделанную его специалистами для возвращения мира в Восточную Гуту и Хомс.

«По нашему мнению, хотя это не разделяется нашими западными партнёрами, самое главное большое достижение в том, что нам удалось стабилизировать ситуацию в этих двух районах фактически бескровно», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что были спасены жизни мирных жителей, вооруженная оппозиция покинула эти районы, и теперь в эти города возвращается спокойствие и стабильность.