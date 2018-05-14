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Новости Сирии
Мир в Восточную Гуту и Хомс вернули почти бескровно — Лаврентьев
Украина
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    Мир в Восточную Гуту и Хомс вернули почти бескровно — Лаврентьев

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    Мир в Восточную Гуту и Хомс вернули почти бескровно — Лаврентьев

    Астана, 14 мая. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев оценил колоссальную работу Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, проделанную его специалистами для возвращения мира в Восточную Гуту и Хомс.

    «По нашему мнению, хотя это не разделяется нашими западными партнёрами, самое главное большое достижение в том, что нам удалось стабилизировать ситуацию в этих двух районах фактически бескровно», — сказал он в комментарии РИА Новости.

    Дипломат подчеркнул, что были спасены жизни мирных жителей, вооруженная оппозиция покинула эти районы, и теперь в эти города возвращается спокойствие и стабильность.

     

    Автор: Алексей Громов
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