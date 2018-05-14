Глава британской контрразведки заявил об отсутствии данных о «влиянии РФ» на Brexit

Лондон, 14 мая. Глава британской контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер заявил, что у него нет данных о том, что Россия якобы могла оказать влияние на результаты проведенного в 2016 году в Великобритании референдума, в результате которого большинство проголосовало за выход страны из Европейского союза. Об этом сообщил Паркер в Берлине в понедельник, 14 мая, где он принял участие во встрече глав европейских спецслужб.

Журналисты задали Паркеру вопрос, располагает ли МИ-5 информацией о том, что Россия пыталась оказать влияние на итог референдума по Brexit, сообщает Reuters.

«Мне не известна какая-либо информация, свидетельствующая о том, что на исход референдума оказало определяющее влияние какое-либо вмешательство», — отметил глава британской контрразведки МИ-5.

Напомним, во время референдума 51,9% населения высказались за выход Великобритании из состава ЕС. Данный процесс получил название Brexit.