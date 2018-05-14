Порошенко предложил Евросоюзу взять шефство над городами Донбасса

Киев, 14 мая. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели, в ходе которой предложил, чтобы каждая страна Евросоюза подготовила программу помощи городам Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе и необходимые первоочередные шаги с целью достижения прогресса в мирном урегулировании, в частности, инициативу размещения миротворческой миссии ООН», — говорится в сообщении.

В ходе встречи президент Украины поднял вопрос о финансовой помощи для восстановления Донбасса. Порошенко предложил, чтобы каждая страна Евросоюза подготовила целевую программу шефства над городами Донбасса, которые находятся под контролем властей Киева. По его мнению, подобная программа будет способствовать возрождению и восстановлению инфраструктуры этих населенных пунктов.