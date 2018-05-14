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Трамп намерен сократить закупку нефти у Ирана
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    Трамп намерен сократить закупку нефти у Ирана

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    Трамп намерен сократить закупку нефти у Ирана

    Вашингтон, 14 мая. Президент США Дональд Трамп заявил об уменьшении объема нефти и нефтепродуктов, закупаемых страной в Иране.

    По его словам, США располагают достаточным количеством поставок нефти и нефтепродуктов из других стран, чтобы позволить произвести значительное сокращение закупок непосредственно из Ирана или через международные финансовые институты. Меморандум Трампа был адресован руководителям Госдепартамента, Минфина и Минэнерго.

    Напомним, что США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и заявили о повторном введении санкций против Ирана, которые существовали до соглашения. Остальные члены «шестерки» международных посредников, куда входит Россия, выступили против заявления США.

    Европейские партнеры государства заявили, что намерены сохранить соблюдение условий сделки с Ираном. В связи с представленными санкциями следует ожидать сокращения предложения нефти с иранской стороны.

    Ранее, президент США через социальную сеть Twitter заявил, что власти Исламской Республики Иран пытались установить «господство» на территории Ближнего Востока.

    Автор: Екатерина Кухарева
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