ВСУ открыли огонь по Зайцево — СЦКК

Донецк, 14 мая. Глава представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли Зайцево из тяжелых минометов.

Как стало известно, в период с 16.40 до 17.25 было выпущено 31 мина калибром 120 миллиметров по направлению Зайцево.

«По данному населенному пункту также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что наблюдатели зафиксировали днем в понедельник обстрелы района Ясиноватой. Были использованы БМП-2, различные типы гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.