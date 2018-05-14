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ВСУ открыли огонь по Зайцево — СЦКК
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    ВСУ открыли огонь по Зайцево — СЦКК

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    ВСУ открыли огонь по Зайцево — СЦКК

    Донецк, 14 мая. Глава представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли Зайцево из тяжелых минометов.

    Как стало известно, в период с 16.40 до 17.25 было выпущено 31 мина калибром 120 миллиметров по направлению Зайцево.

    «По данному населенному пункту также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

    Также отмечается, что наблюдатели зафиксировали днем в понедельник обстрелы района Ясиноватой. Были использованы БМП-2, различные типы гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

    Автор: Дарья Смолина
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