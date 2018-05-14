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Политика
Госдеп США опроверг информацию о расширении полномочий Волкера
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    Госдеп США опроверг информацию о расширении полномочий Волкера

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    Госдеп США опроверг информацию о расширении полномочий Волкера

    Вашингтон, 14 мая. Госдепартамент США опроверг информацию СМИ о том, что полномочия спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Курта Волкера будут расширены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя госдепартамента США.

    Ранее в СМИ появилась информация о расширении полномочий спецпредставителя госдепартамента США по делам Украины Курту Волкера.

    «Мы видели эти сообщения в СМИ. Они неверны. Посол Волкер продолжает выполнять функции специального представителя по переговорам с Украиной, и его мандат остается неизменным», — сказал представитель госдепартамента.

    Стоит отметить, что Курт Волкер был назначен спецпредставителем госдепартамента США по вопросам Украины в июле 2017 года. В его обязанности входит координация по урегулированию конфликта в Донбассе.

    Автор: Алексей Громов
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