Госдеп США опроверг информацию о расширении полномочий Волкера

Вашингтон, 14 мая. Госдепартамент США опроверг информацию СМИ о том, что полномочия спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Курта Волкера будут расширены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя госдепартамента США.

Ранее в СМИ появилась информация о расширении полномочий спецпредставителя госдепартамента США по делам Украины Курту Волкера.

«Мы видели эти сообщения в СМИ. Они неверны. Посол Волкер продолжает выполнять функции специального представителя по переговорам с Украиной, и его мандат остается неизменным», — сказал представитель госдепартамента.

Стоит отметить, что Курт Волкер был назначен спецпредставителем госдепартамента США по вопросам Украины в июле 2017 года. В его обязанности входит координация по урегулированию конфликта в Донбассе.