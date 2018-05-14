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Зрители увидели трейлер нового фильма Ларса фон Триера
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    Зрители увидели трейлер нового фильма Ларса фон Триера

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    Зрители увидели трейлер нового фильма Ларса фон Триера

    Москва, 14 мая. В сети опубликован трейлер нового фильма режиссера Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек».

    Премьера нового произведения именитого режиссера состоится вне конкурсной программы 71-го Каннского кинофестиваля, который проходит в данный момент и завершится 19 мая.

    Сюжет фильма рассказывает об американском серийном убийце по имени Джек. Помимо Мэтта Диллона, сыгравшего главную роль, в триллере приняли участие Ума Турман, сыгравшая одну из жертв, и Райли Кио, известная по фильму «Безумный Макс: Дорога Ярости».

    Тизер фильма, раскрывающий фрагмент концовки трейлера, зрители увидели в апреле.

    «Дом, который построил Джек» станет первым с 2011 года произведением датского режиссера, показанным в рамках Каннского кинофестиваля, когда он был объявлен персоной нон грата из-за резких высказываний. Фильм выйдет в прокат 29 ноября 2018 года. 

    Ранее стало известно, что Netflix начали производство экранизации романа Стивена Кинга «В высокой траве», написанной в соавторстве с его сыном Джо Хиллом.

    Автор: Екатерина Кухарева
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