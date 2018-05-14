Лаврентьев: Остатки отрядов ИГ продолжают действовать на границе Сирии и Ирака

Астана, 14 мая. На границе Сирии и Ирака продолжают действовать остатки отрядов террористов, однако борьба с ними будет продолжена. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев в ходе межсирийских переговоров в Астане, передает РИА Новости.

По его словам, небольшие отряды боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) еще продолжают действовать в районе сирийско-иракской границы.

«Отдельные отряды «Исламского государства» все еще существуют в районе сирийско-иракской границы, западнее и восточнее реки Евфрат???. Борьба с этой террористической структурой, безусловно, будет продолжена», — сообщил Лаврентьев.

Он также добавил, что зоны деэскалации в Сирии положительно влияют на ситуацию, отметив, что в будущем территория этих зон будет трансформироваться и увеличиваться.

1 Организация запрещена на территории РФ.