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Лаврентьев: Остатки отрядов ИГ продолжают действовать на границе Сирии и Ирака
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    Лаврентьев: Остатки отрядов ИГ продолжают действовать на границе Сирии и Ирака

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    Лаврентьев: Остатки отрядов ИГ продолжают действовать на границе Сирии и Ирака

    Астана, 14 мая. На границе Сирии и Ирака продолжают действовать остатки отрядов террористов, однако борьба с ними будет продолжена. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев в ходе межсирийских переговоров в Астане, передает РИА Новости.

    По его словам, небольшие отряды боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) еще продолжают действовать в районе сирийско-иракской границы.

    «Отдельные отряды «Исламского государства» все еще существуют в районе сирийско-иракской границы, западнее и восточнее реки Евфрат???. Борьба с этой террористической структурой, безусловно, будет продолжена», — сообщил Лаврентьев.

    Он также добавил, что зоны деэскалации в Сирии положительно влияют на ситуацию, отметив, что в будущем территория этих зон будет трансформироваться и увеличиваться.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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