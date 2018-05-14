Сочи, 14 мая. Россия надеется, что санкции США против Ирана не отразятся на строительстве АЭС на территории этой страны, заявил глава Росатома Алексей Лихачев во время форума «Атомэкспо-2018» в Сочи.

Во время общения Лихачева со СМИ журналисты поинтересовались у него, повлияет ли решение США выйти из соглашения по ядерной программе Ирана на строительство новых блоков АЭС «Бушер». Глава Росатома выразил надежду, что стройка АЭС в Иране не попадет под санкции США.

«Исходим из того, что сотрудничество в сфере мирного атома, в том числе в строительстве атомных станций, не подпадает под санкционную политику», — ответил Лихачев, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что выход США из ядерной сделки значительно осложнил отношения с Ираном. В США опасаются, что Тегеран может в ответ устроить кибератаку, пишет «Утро.ру».