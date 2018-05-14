Глава Росатома выразил надежду, что стройка АЭС в Иране не попадет под санкции США
Сочи, 14 мая. Россия надеется, что санкции США против Ирана не отразятся на строительстве АЭС на территории этой страны, заявил глава Росатома Алексей Лихачев во время форума «Атомэкспо-2018» в Сочи.
Во время общения Лихачева со СМИ журналисты поинтересовались у него, повлияет ли решение США выйти из соглашения по ядерной программе Ирана на строительство новых блоков АЭС «Бушер». Глава Росатома выразил надежду, что стройка АЭС в Иране не попадет под санкции США.
«Исходим из того, что сотрудничество в сфере мирного атома, в том числе в строительстве атомных станций, не подпадает под санкционную политику», — ответил Лихачев, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что выход США из ядерной сделки значительно осложнил отношения с Ираном. В США опасаются, что Тегеран может в ответ устроить кибератаку, пишет «Утро.ру».