«Нужно искать выход из тупика»: Лаврентьев заявил о «буксующих» межсирийских переговорах в Женеве



Астана, 8 мая. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил о «буксировке» межсирийских переговоров по Сирии. Нужно искать выход из тупика, подчеркнул дипломат.

Он отметил, что шаги по выводу из тупика переговорного процесса обсуждаются в ходе консультаций представителя генсекретаря ООН Стаффана де Мистуры с главами делегаций.

«Российская делегация тоже сегодня встретится с ним для того, чтобы информировать о складывающейся ситуации», — добавил Лаврентьев.

Коснулся он и хода астанинского процесса, подчеркнув, что полезность этого формата не оспаривается никем, кроме Вашингтона и союзников США, однако это не повляет на дальнейший ход переговоров.

«Астанинский процесс идет, тем более, что мы выполняем все те указания руководства трех стран, которые были приняты», — сообщил он в комментарии РИА Новости.

В частности, спецпредставитель президента РФ напомнил о саммитах в Сочи и Анкаре, а также о планируемом саммите в Иране, прошедших встречах на министерском уровне.

Напомним, сегодня в столице Казахстана открылся девятый раунд переговоров по Сирии. США впервые не участвуют в них.

Главным итогом прошедших ранее восьми раундов переговоров является создание зон деэскалации, значительно снизившее уровень насилия в САР, где вот уже семь лет длится военный конфликт. С марта 2011 по данным ООН, в стране погибли от 300 тыс. до полумиллиона человек.

Урегулировать ситуацию попытались и с помощью конгресса сирийского нацдиалога в Сочи. Он стал первой попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Сегодня Лаврентьев не исключил второго раунда проведения этого конгресса.