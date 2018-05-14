Путин и Додон провели отдельную встречу после заседания ВЕЭС в Сочи

Сочи, 14 мая. Президент России Владимир Путин и глава Молдавии Игорь Додон провели отдельную встречу в Сочи в понедельник, 14 мая.

Встреча прошла после расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета. На встрече лидеры двух стран обсуждали связанные с получение Молдавией статуса государственного наблюдателя в ЕАЭС аспекты. Такое решение было принято в ходе Заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе в понедельник.

Ранее Владимир Путин сообщил, что следующий саммит ЕАЭС пройдет в конце ноября – начале декабря в Петербурге.

Также российский лидер рассказал, что участники заседания Высшего Евразийского экономического совета достигли ряд договоренностей, однако обсуждение прошло не без споров.