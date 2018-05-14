Android победил в битве за звание самой популярной операционной системы в России

Москва, 14 мая. Эксперты назвали самые популярные смартфоны по итогам первого квартала 2018 года, согласно исследованию компании DeviceAtlas.

По итогам анализа рынка специалисты выяснили, что в России наибольшей популярностью пользуются смартфоны под управлением операционной системы Android, свои голоса за данные модели отдали 59.5% пользователей против 39% предпочитающих продукцию компании Apple. При этом в англоязычных странах ситуация противоположна.

Специалисты также выяснили, что в текущем году в мире резко выросла доля смартфонов с 4 ГБ оперативной памяти. В РФ рост оказался наиболее низким –почти 4% за год, в то время как в Швеции, например, такие устройства стали на 18% популярнее.

Напомним, ранее ученые рассказали, как хакеры управляют смартфонами через Siri, Alexa и ассистент Google.