Сирия, 14 мая. Около 40 ИГИЛовцев сбежали из тюрьмы в провинции Идлиб. Боевики попытались провезти контрабандное оружие на север провинции Хомс. Город Алеппо вновь подвергся ударам «Ан-Нусры»***, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ударили по позициям «Ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Кафр Хамра на северо-западе от Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла город Алеппо, пострадал мирный житель; попыталась провезти контрабандное оружие на север Хомса; обвинила боевиков «Ахрар Аш-Шам» в сговоре с ИГ1 в Идлибе; оказалась под огнем САА в северной части Хамы.

«Ахрар Аш-Шам»: упустила 40 заключенных-ИГИЛовцев в провинции Идлиб.

«Исламское государство»1: продолжает нести территориальные потери к югу от Дамаска.

Международная коалиция: возобновила бомбардировки в населенном пункте Аль-Шафаа на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Террористы «Исламского государства» продолжают нести территориальные потери южнее Дамаска. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, правительственные подразделения продолжают продвигаться в районе Ярмука. Военнослужащим Сирийской арабской армии (САА), выступающим при поддержке ополченцев-шиитов, удалось занять несколько стратегических зданий, расположенных вдоль 30-й улицы. Кроме того, во время вооруженных столкновений были убиты десятки боевиков террористической группировки. В то же время правительственным войскам удалось отбить у джихадистов ряд строительных блоков в квартале Хаджар Аль-Асвад.

Провинция Алеппо

На северо-западе от административного центра региона вновь отмечаются вооруженные стычки между силами Башара Асада и радикалами антиправительственных формирований. Как передает оппозиционный новостной портал Masar Press Net, части Сирийской арабской армии (САА) ведут артиллерийский огонь по укрепрайонам боевиков в окрестностях населенного пункта Кафр Хамра. О нанесенном исламистам уроне не сообщается.

Между тем в городе Алеппо произошел взрыв, вызванный падением снаряда. Информационное агентство Syria News передает, что боевики вновь открыли огонь из минометов по улице Аль-Нил, в результате чего один из гражданских лиц получил ранения.

Провинция Хомс

Военный источник в социальной сети Twitter (IvanSidorenko1) сообщает о том, что боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку провезти оружие и боеприпасы в оккупированные исламистами районы на севере Хомса. Два военных пикапа, нагруженных большим количеством вооружения, были задержаны на контрольно-пропускном пункте «Ар-Растан» на окраине одноименного города. Напомним, значительная часть радикалов вооруженной оппозиции приняла условия, предложенные российским Центром по примирению враждующих сторон, и была эвакуирована в провинции Идлиб и Алеппо. Тем не менее не все джихадисты пошли на сделку с правительством и согласились добровольно покинуть занимаемые территории. Так, радикально настроенные группы боевиков объединились в составе альянса под названием «Джейш Аль-Сахаба» и намереваются продолжать оказывать сопротивление САА.

Провинция Дейр-эз-Зор

Американские военные самолеты продолжают проводить боевые вылеты в Дейр-эз-Зоре. По данным местного военного источника в сети Twitter (AhrarDeirEzzor), коалиционная авиация нанесла очередную серию авиаударов в городе Аль-Шафаа. Сведения о возможных убитых или раненых среди мирного населения пока уточняются. Как неоднократно отмечалось ранее, жертвами бомбардировок Соединенных Штатов Америки зачастую становятся не террористы «Исламского государства», а гражданские лица.

Провинция Идлиб

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что множество радикалов «Исламского государства», которые находились в заключении у боевиков антиправительственной группировки «Ахрар Аш-Шам», сумели бежать, воспользовавшись возросшей напряженностью в рядах вооруженной оппозиции. По словам местных активистов, неизвестные атаковали здание тюрьмы и освободили 40 ИГИЛовцев. Предполагается, что нападение могло быть совершено членами террористической организации, скрывавшимися в подземных тоннелях после зачистки территорий на юго-западе Идлиба в феврале этого года. В свою очередь, связанный с «Тахрир Аш-Шам» медиа-портал утверждает, что исламисты «Ахрар Аш-Шам» вступили в сговор с ИГИЛовцами и намеренно отпустили их. Напомним, «Ан-Нусра» и группировка «Ахрар Аш-Шам», состоящая в числе коалиции «Джебхат Тахрир Сурия», с конца февраля вели ожесточенные бои в Идлибе и Алеппо. Тем не менее после того как противники заключили временное перемирие, столкновения приостановились.

Провинция Хама

Новостной портал Masar Press Net, связанный с вооруженной оппозицией, сообщает о том, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) продолжают вести огонь по укрепрайонам боевиков недалеко от населенного пункта Аз-Закат на севере провинции. Напомним, на данных территориях базируются отряды террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)