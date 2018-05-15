Сирия возвращает север Хомса и юг Хамы: репортер ФАН запечатлел боевиков на выезде из Ар-Растана

Боевики так называемой вооруженной оппозиции продолжают покидать территории своего бывшего анклава — Растанского котла — в районе между Хамой и Хомсом. Специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) в САР удалось запечатлеть длинную колонну автобусов с радикалами и их семьями на выезде из города Ар-Растан.

В ходе очередного этапа эвакуации регион покинули еще порядка 2200 боевиков и членов их семей. Они выехали из Ар-Растана, где был организован пункт сбора, на 70 автобусах. Часть из них отправилась в провинцию Идлиб, другие — в северную часть Алеппо. В пути радикалов сопровождали сотрудники сирийского Красного Полумесяца.

Все эти боевики отказались от возможности окончательно примириться с легитимным сирийским руководством, предпочтя этому эвакуацию в те районы Сирии, где по-прежнему дислоцируются террористические бандформирования. Однако было немало и тех, кто выразил желание получить амнистию и вернуться в лоно родины. Таким радикалам после проверки на предмет причастности к каким-либо серьезным военным преступлениями была предоставлена эта возможность.

Внутри Растанского котла дислоцировались преимущественно отряды Свободной сирийской армии (ССА), «Джейш Аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам» и других группировок. Не менее активны на этом направлении были и исламисты террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой»1 (деятельность запрещена в РФ). Некоторые из наиболее радикальных формирований пытались сорвать соглашение о перемирии и продолжить сопротивление к северу от Хомса, однако не были поддержаны основными силами боевиков.

Данные территории находились в оккупации на протяжении почти всего конфликта — с 2012-го года. В данный момент восточная часть «котла» полностью освобождена, и туда уже вошли подразделения правительственной Сирийской арабской армии (САА). Сейчас завершается эвакуация радикалов из городов Аль-Хула, Харб Нафса, Таль Дахаб и других населенных пунктов, расположенных в западной части бывшего анклава вооруженной оппозиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.