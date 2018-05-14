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Лавров раскрыл двойную подоплеку идеи США ввести арабские войска в Сирию
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    Лавров раскрыл двойную подоплеку идеи США ввести арабские войска в Сирию

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    Лавров раскрыл двойную подоплеку идеи США ввести арабские войска в Сирию

    Москва, 14 мая. Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл двойную подоплеку идеи США, которая заключается в приглашении арабских войск в Сирию.

    Лавров отметил, что тему, связанную с предложением США ввести арабские войска в Сирию, затрагивали в контексте обсуждения ситуации в САР, в контексте обсуждения действий «так называемых внешних игроков», в том числе США.

    По словам главы российского МИД, идея пригласить арабские силы в Сирию имеет под собой две цели.

    «С одной стороны, разделить ответственность за нарушение, прямое, грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирийской арабской республики, которая не приглашала США и других участников, возглавляемой США коалиции на свою территорию. <...> И вторая цель, конечно, разделить финансовое бремя. Об этом в Вашингтоне прямо в открытую говорят», — заявил Лавров.  

    Автор: Дарья Смолина
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