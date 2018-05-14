Лавров раскрыл двойную подоплеку идеи США ввести арабские войска в Сирию
Москва, 14 мая. Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл двойную подоплеку идеи США, которая заключается в приглашении арабских войск в Сирию.
Лавров отметил, что тему, связанную с предложением США ввести арабские войска в Сирию, затрагивали в контексте обсуждения ситуации в САР, в контексте обсуждения действий «так называемых внешних игроков», в том числе США.
По словам главы российского МИД, идея пригласить арабские силы в Сирию имеет под собой две цели.
«С одной стороны, разделить ответственность за нарушение, прямое, грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирийской арабской республики, которая не приглашала США и других участников, возглавляемой США коалиции на свою территорию. <...> И вторая цель, конечно, разделить финансовое бремя. Об этом в Вашингтоне прямо в открытую говорят», — заявил Лавров.