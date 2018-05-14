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ФИФА отказалась комментировать планы Киева запретить трансляции матчей ЧМ-2018
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    ФИФА отказалась комментировать планы Киева запретить трансляции матчей ЧМ-2018

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    ФИФА отказалась комментировать планы Киева запретить трансляции матчей ЧМ-2018

    Москва, 14 мая. Международная федерация футбола не комментирует планы Киева ввести странное футбольное табу и запретить транслировать в стране матчи ЧМ-2018.

    С такой инициативой выступила Радикальная партия во главе с Олегом Ляшко. По мнению авторов документа, при трансляции мундиаля происходит пропагандирование «страны-агрессора» (именно так Россию в Киеве именуют уже на законодательном уровне, — прим. ФАН).

    Однако ФИФА пока эти намерения не комментирует.

    «Мы не комментируем это предложение», — сказал представитель ФИФА по телефону РИА Новости.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность бойкотировать ЧМ. Об этом 11 мая он заявил в интервью немецким журналистам.

    Автор: Алексей Громов
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