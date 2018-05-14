ФИФА отказалась комментировать планы Киева запретить трансляции матчей ЧМ-2018

Москва, 14 мая. Международная федерация футбола не комментирует планы Киева ввести странное футбольное табу и запретить транслировать в стране матчи ЧМ-2018.

С такой инициативой выступила Радикальная партия во главе с Олегом Ляшко. По мнению авторов документа, при трансляции мундиаля происходит пропагандирование «страны-агрессора» (именно так Россию в Киеве именуют уже на законодательном уровне, — прим. ФАН).

Однако ФИФА пока эти намерения не комментирует.

«Мы не комментируем это предложение», — сказал представитель ФИФА по телефону РИА Новости.

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность бойкотировать ЧМ. Об этом 11 мая он заявил в интервью немецким журналистам.