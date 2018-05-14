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Сирия: Турция создает новые пункты мониторинга в провинции Хама
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    Сирия: Турция создает новые пункты мониторинга в провинции Хама

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    Сирия: Турция создает новые пункты мониторинга в провинции Хама

    Дамаск, 14 мая. Турецкие военные создают новые мониторинговые пункты в провинции Хама. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, турецкие военные планируют развернуть два новых мониторинговых пункта в районе городов Аль-Латамина и Мурек, а также еще один на западе провинции Хама.

    Источник также добавил, что представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии посетила несколько населенных пунктов на юге провинции Идлиб, где в ближайшее время будут развернуты новые пункты мониторинга российских военных.                                            

    Автор: Алексей Громов
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