Сирия: Турция создает новые пункты мониторинга в провинции Хама

Дамаск, 14 мая. Турецкие военные создают новые мониторинговые пункты в провинции Хама. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

По данным источника, турецкие военные планируют развернуть два новых мониторинговых пункта в районе городов Аль-Латамина и Мурек, а также еще один на западе провинции Хама.

Источник также добавил, что представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии посетила несколько населенных пунктов на юге провинции Идлиб, где в ближайшее время будут развернуты новые пункты мониторинга российских военных.