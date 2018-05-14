Британские депутаты проведут встречу с послом РФ в Лондоне

Лондон, 14 мая. Назначена встреча британских депутатов с послом РФ в Лондоне Александром Яковенко.

По данным представителя парламентской межпартийной группы по России, встреча состоится 15 мая в 13.00 в парламенте. Тематика беседы пока неизвестна.

Ранее представитель посольства РФ сообщил, что инициатором встречи с депутатами парламента выступает Россия.

«В контексте острой ситуации в российско-британских отношениях на фоне отравления Сергея и Юлии Скрипалей, убийства Николая Глушкова и участия Великобритании в незаконной военной операции против Сирии британским парламентариям важно ознакомиться с российской точкой зрения из первых рук», — пишет РИА Новости.

Председателем межпартийной парламентской группы по России является Крис Брайант, не раз резко высказывавшийся в адрес РФ.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.