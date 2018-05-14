Лаврентьев прокомментировал отказ США участвовать в переговорах по Сирии в Астане
Астана, 14 мая. Россия сожалеет об отказе США участвовать в переговорах в Астане по урегулированию ситуации в Сирии, заявил специальный представитель президента России по САР Александр Лаврентьев.
Лаврентьев обратил внимание на дискуссии из-за неприсутствия представителей США на девятой встрече по Сирии в Астане. Он отметил, что ранее в переговорах участвовали представители американского посольства, однако на этот раз Вашингтон отказался «поддержать международные усилия по поиску мирного решения сирийского кризиса».
«Мы действительно в отношении этого сожалеем, — констатировал спецпредставитель президента РФ по Сирии, — потому что мы считаем, что поиск различных вариантов мирного урегулирования может быть найден только за столом переговоров в ходе открытой дискуссии, а не попыток выработки каких-то сценариев за спиной как у сирийского правительства, так и у международного сообщества».