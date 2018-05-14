Главные новости 14 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 14 мая.

Россияне в Сети ответили на решение главы британской разведки Эндрю Паркера предупредить РФ об изоляции. «Не надо приписывать России «чужие заслуги»: россияне в Сети ответили на угрозы главы MI5 об изоляции РФ.

Театральный режиссер Владимир Бейлис подтвердил страшный диагноз российского актера театра и кино Бориса Клюева. Режиссер Бейлис подтвердил страшный диагноз актера Клюева.

Журналисты американского издания Newsweek сравнили лимузины Владимира Путина и Дональда Трампа. Лимузины Путина и Трампа сравнил американский журнал Newsweek.

Житель Великобритании выиграл 125 тысяч фунтов стерлингов (около 10,5 миллионов рублей) благодаря ампутации ноги. Об этом передает телеканал Sky News. Ампутация ноги помогла британцу выиграть миллионы на телешоу.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает, что при новом правительстве Армении отношения между Москвой и Ереваном будут развиваться не менее динамично, чем раньше. Путин выразил надежду на развитие отношений РФ и Армении на встрече с Пашиняном.

Жители и гости Санкт-Петербурга стояли в многокилометровых пробках на въезде в город. Петербуржцы стояли в многокилометровых пробках на въезде в город.

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский рассказал, какую пенсию он получает. Жириновский назвал сумму своей пенсии.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на новость о том, что МИД Украины проверяет сообщения об антисемитских заявлениях своего консула в социальных сетях. Это российская пропаганда: Пушков пошутил над проверкой консула Украины на антисемитизм.

Столичные госавтоинспекторы будут нести постовую службу на перекрестках в специальных кабинах времен ГАИ. Сотрудников ГИБДД посадят в специальные кабины времен ГАИ.

Керченский мост, соединивший Тамань и Крым, полноценно начал функционировать. Весьма символично: май, воскресенье и воссоединение. Украина мечтает о войне и картошке. Колонка Олега Денежки.