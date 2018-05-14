14 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Движение по Крымскому мосту торжественно откроют 15 мая

Владимир Путин в Сочи провел первую встречу с новым главой правительства Армении Пашиняном Сегодня президент Владимир Путин в Сочи провел первую встречу с новым главой правительства Армении Николом Пашиняном. Как заявил российский лидер, Россия рассчитывает, что при новом правительстве Армении отношения между Москвой и Ереваном будут развиваться не менее динамично, чем раньше. Президент выразил надежду, что экономическое сотрудничество удастся приумножить. Он пожелал Пашиняну удачи на ответственном посту, напомнив, что Москва видит в Ереване ближайшего партнера и союзника.

ВВС Ирака нанесли удары по объектам террористов в Сирии ВВС Ирака нанесли авиаудар по позициям запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 в сирийской провинции Хасака. В ходе операции использовались истребители F-16 Fighting Falcon. Военные уничтожили здание, в котором базировался штаб командования боевиков, а также центр логистической поддержки террористов. Операция осуществлялась в координации с Россией, Ираном и командованием сирийской армии.

Консула Украины в Гамбурге из-за антисемитизма отстранили от службы Консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец отстранен от служебных обязанностей на время расследования о подозрении в антисемитизме. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца. Разбирательство началось после сообщений о том, что консул размещает на своей странице в соцсетях антисемитские публикации. В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин обещал проверить эти заявления. Вопрос о его возможном отзыве будет рассмотрен в ближайшее время.

Движение по Крымскому мосту торжественно откроют 15 мая Российский лидер Владимир Путин во вторник, 15 мая, примет участие в торжественной церемонии открытия Крымского моста. При этом движение для автомобилистов через Керченский пролив откроется в 05.30 утра 16 мая. С двух берегов пролива будет одновременно открыт проезд для пассажирских автобусов и легкового транспорта. Максимальная скорость движения составит 90 километров в час, при этом остановка на мосту будет запрещена. Отметим, строительство объекта завершили с опережением графика, так как по госконтракту движение планировали открыть в декабре.

1 Организация запрещена на территории РФ.