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14 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Движение по Крымскому мосту торжественно откроют 15 мая
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    14 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Движение по Крымскому мосту торжественно откроют 15 мая

    Владимир Путин в Сочи провел первую встречу с новым главой правительства Армении Пашиняном. ВВС Ирака нанесли удары по объектам террористов в Сирии. Консула Украины в Гамбурге из-за антисемитизма отстранили от службы.
    18:28 14 Мая 2018
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    Владимир Путин в Сочи провел первую встречу с новым главой правительства Армении Пашиняном

    14 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Движение по Крымскому мосту торжественно откроют 15 мая

    Сегодня президент Владимир Путин в Сочи провел первую встречу с новым главой правительства Армении Николом Пашиняном. Как заявил российский лидер, Россия рассчитывает, что при новом правительстве Армении отношения между Москвой и Ереваном будут развиваться не менее динамично, чем раньше. Президент выразил надежду, что экономическое сотрудничество удастся приумножить. Он пожелал Пашиняну удачи на ответственном посту, напомнив, что Москва видит в Ереване ближайшего партнера и союзника.

    ВВС Ирака нанесли удары по объектам террористов в Сирии

    14 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Движение по Крымскому мосту торжественно откроют 15 мая

    ВВС Ирака нанесли авиаудар по позициям запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 в сирийской провинции Хасака. В ходе операции использовались истребители F-16 Fighting Falcon. Военные уничтожили здание, в котором базировался штаб командования боевиков, а также центр логистической поддержки террористов. Операция осуществлялась в координации с Россией, Ираном и командованием сирийской армии.

    Консула Украины в Гамбурге из-за антисемитизма отстранили от службы

    14 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Движение по Крымскому мосту торжественно откроют 15 мая

    Консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец отстранен от служебных обязанностей на время расследования о подозрении в антисемитизме. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца. Разбирательство началось после сообщений о том, что консул размещает на своей странице в соцсетях антисемитские публикации. В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин обещал проверить эти заявления. Вопрос о его возможном отзыве будет рассмотрен в ближайшее время. 

    Движение по Крымскому мосту торжественно откроют 15 мая

    14 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Движение по Крымскому мосту торжественно откроют 15 мая

    Российский лидер Владимир Путин во вторник, 15 мая, примет участие в торжественной церемонии открытия Крымского моста. При этом движение для автомобилистов через Керченский пролив откроется в 05.30 утра 16 мая. С двух берегов пролива будет одновременно открыт проезд для пассажирских автобусов и легкового транспорта. Максимальная скорость движения составит 90 километров в час, при этом остановка на мосту будет запрещена. Отметим, строительство объекта завершили с опережением графика, так как по госконтракту движение планировали открыть в декабре.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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