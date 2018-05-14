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Лавров призвал внешних игроков в Сирии воздерживаться от провокаций
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    Лавров призвал внешних игроков в Сирии воздерживаться от провокаций

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    Лавров призвал внешних игроков в Сирии воздерживаться от провокаций

    Москва, 14 мая. Внешние игроки в Сирии должны уважать суверенитет страны и должны воздерживаться от провокаций, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров во время выступления обратил внимание на эскалацию конфликта в районе Голанских высот. Он отметил, что это произошло после обмена ударами между Ираном и Израилем в Сирии.

    «Хотел бы сказать о необходимости для всех без исключения внешних игроков уважать суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики», — подчеркнул российский министр.

    Лавров также призвал внешних игроков «не допускать провокационных действий». Он пояснил, что они могут «подорвать весьма важные усилия по налаживанию межсирийского диалога».

    Лавров призвал внешних игроков в Сирии воздерживаться от провокаций

    Автор: Катерина Тимошенская
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