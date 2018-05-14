Климкина принудили: украинский политик заявила, что о ксенофобии дипломатов в МИДе знали давно

Обсуждая в студии программы «Время покажет» на Первом канале недипломатичные высказывания украинского консула в Германии Василия Марущинца, экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко отметила, что о его националистических взглядах МИД Украины знало давно.

Сотрудник МИД Украины на своей странице в Facebook несколько лет публиковал множество националистических и антисемитских постов, на что обратил внимание блогер Анатолий Шарий. После этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в возглавляемом им внешнеполитическом ведомстве нет места разжигателям межнациональной розни, написала «Газета.ru».

Однако в России полагают, что Климкин не делал бы подобных заявлений в отношении радикала и антисемита Марущинца, если бы не разгорелся скандал международного уровня.

«Такие персонажи обслуживают интересы националистического украинского режима, — считает Дмитрий Новиков, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам. — Такие люди всегда делятся на две категории: это те, кто зарабатывает на конъюнктуре и потому становится националистом, либо те, у кого есть история. Марущинец говорит, что у него есть семейные традиции, связанные с фашизмом. Может быть, его и вычистят из МИДа, но только в силу того, что в Германии заметили его проделки».

Депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Елена Бондаренко отметила, что страница, на которой украинский консул в Германии писал свои нетолерантные посты, была открыта только для его друзей, большая часть которых — действующие чиновники МИД, и об их ксенофобии известно уже давно.

«Блогеры отметили не только посты против русских и евреев. Там были посты против поляков, венгров, цыган и некоторых других национальностей. То есть это просто натуральный ксенофоб. При этом человек спокойно себя чувствовал в министерстве иностранных дел Украины. И он не один там такой. Большая часть друзей Марущинца в соцсети — это действующие чиновники МИД Украины, который лайкают эти посты. И есть еще консулы и послы Украины в других государствах (один работал в Индии, другой сейчас находится в Вене), которые постоянно лайкают посты на антисемитские, русофобские, ксенофобские темы», — отметила Елена Бондаренко.

Украинский политик подчеркнула, что слова о незамедлительной реакции МИД Украины на расследование блогера Шария являются ложью.