Путин заявил о необходимости дополнительных шагов по созданию рынка услуг ЕАЭС

Сочи, 14 мая. Нужны дополнительные шаги по формированию единого рынка услуг ЕАЭС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета в расширенном составе в Сочи.

«Следует предпринимать дополнительные шаги по формированию единого рынка услуг ЕврАзЭС», — отметил российский лидер.

По словам Путина, туризм, научно-исследовательская деятельность, реклама вошли в число секторов, функционирующих по наднациональным правилам. Глава государства отметил, что к концу этого года 60% от общего объема услуг будут регулироваться на основе союзного права.

Путин добавил, что ЕАЭС развивается динамично. Так, по его словам, в прошлом году ВВП стран-участниц увеличился на 1,8 процента, промышленное производство — на 1,7 процента, сельское хозяйство — на 2,5 процента. Кроме этого российский лидер отметил, что в странах «пятерки» уменьшился уровень инфляции, в среднем по Союзу — до 3,1 процента.