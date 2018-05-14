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Политика
Путин предложил реализовать ряд проектов в области интернет-торговли в рамках ЕАЭС
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    Путин предложил реализовать ряд проектов в области интернет-торговли в рамках ЕАЭС

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    Путин предложил реализовать ряд проектов в области интернет-торговли в рамках ЕАЭС

    Сочи, 14 мая. В рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС Россия предложила реализовать ряд проектов в области интернет-торговли, а также создать транспортные коридоры и технологии отслеживания движения товаров, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    По его словам, реализация цифровой повестки ЕАЭС является приоритетом для России.

    «Российское председательство предлагает осуществить несколько перспективных цифровых проектов в области интернет-торговли, технологии отслеживания движения товаров, создание транспортных коридоров, в промышленной кооперации», — заявил президент РФ.

    Напомним, что в 2018 году Россия выступает председателем совета ЕАЭС, в рамках которого Владимир Путин провел встречи с лидерами стран, в том числе с генеральным директором МАГАТЭ.

    Автор: Екатерина Кухарева
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