Путин предложил реализовать ряд проектов в области интернет-торговли в рамках ЕАЭС

Сочи, 14 мая. В рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС Россия предложила реализовать ряд проектов в области интернет-торговли, а также создать транспортные коридоры и технологии отслеживания движения товаров, сообщил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, реализация цифровой повестки ЕАЭС является приоритетом для России.

«Российское председательство предлагает осуществить несколько перспективных цифровых проектов в области интернет-торговли, технологии отслеживания движения товаров, создание транспортных коридоров, в промышленной кооперации», — заявил президент РФ.

Напомним, что в 2018 году Россия выступает председателем совета ЕАЭС, в рамках которого Владимир Путин провел встречи с лидерами стран, в том числе с генеральным директором МАГАТЭ.