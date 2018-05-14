Меню
Политика
Путин рассказал о договоренностях на заседании ВЕЭС: Не без дискуссий, не без споров
Политика
Госдеп США опроверг информацию о расширении полномочий Волкера
Следующая новость
Загрузка...

    Путин рассказал о договоренностях на заседании ВЕЭС: Не без дискуссий, не без споров

    69

    Путин рассказал о договоренностях на заседании ВЕЭС: Не без дискуссий, не без споров

    Сочи, 14 мая. Участники заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) достигли ряда договоренностей, однако обсуждение прошло не без споров, заявил президент России Владимир Путин после встречи.

    Путин констатировал окончание заседания ВЕЭС в узком составе. Он подчеркнул, что участники встречи затронули ряд актуальных и важных вопросов, которые касаются деятельности Евразийского союза, и достигли ряда договоренностей.

    «Не скрою, это не без дискуссий, не без споров, но нам удалось все-таки добиться общих решений», — отметил российский лидер.

    Ранее Путин выразил надежду на скорейшее получение Молдавией статуса наблюдателя в рамках ЕАЭС.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.