Путин рассказал о договоренностях на заседании ВЕЭС: Не без дискуссий, не без споров

Сочи, 14 мая. Участники заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) достигли ряда договоренностей, однако обсуждение прошло не без споров, заявил президент России Владимир Путин после встречи.

Путин констатировал окончание заседания ВЕЭС в узком составе. Он подчеркнул, что участники встречи затронули ряд актуальных и важных вопросов, которые касаются деятельности Евразийского союза, и достигли ряда договоренностей.

«Не скрою, это не без дискуссий, не без споров, но нам удалось все-таки добиться общих решений», — отметил российский лидер.

Ранее Путин выразил надежду на скорейшее получение Молдавией статуса наблюдателя в рамках ЕАЭС.