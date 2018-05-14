Молдавия получила статус государственного наблюдателя на совете ЕАЭС

Сочи, 14 мая. ВЕЭС вынес решение о наделении Молдавии статусом государственного наблюдателя на совете ЕАЭС, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Решение принято 14 мая на заседании совета в узком составе, где президент РФ ранее высказывал надежду на скорейшее присоединение Молдавии к кругу наблюдателей ЕАЭС.

«Рассчитываем, что республика Молдова в качестве наблюдателя будет активно участвовать в деятельности нашего интеграционного объединения. Мы готовы рассмотреть заявки и других заинтересованных стран, прежде всего, наших соседей — государств СНГ», — сказал Путин.

Ранее, президент Молдавии Игорь Додон высказывал предположение, что после инаугурации президента РФ Владимира Путина Россия и Запад найдут точки соприкосновения.