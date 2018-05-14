Меню
Политика
Молдавия получила статус государственного наблюдателя на совете ЕАЭС
Политика
Госдеп США опроверг информацию о расширении полномочий Волкера
Следующая новость
Загрузка...

    Молдавия получила статус государственного наблюдателя на совете ЕАЭС

    62

    Молдавия получила статус государственного наблюдателя на совете ЕАЭС

    Сочи, 14 мая. ВЕЭС вынес решение о наделении Молдавии статусом государственного наблюдателя на совете ЕАЭС, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    Решение принято 14 мая на заседании совета в узком составе, где президент РФ ранее высказывал надежду на скорейшее присоединение Молдавии к кругу наблюдателей ЕАЭС.

    «Рассчитываем, что республика Молдова в качестве наблюдателя будет активно участвовать в деятельности нашего интеграционного объединения. Мы готовы рассмотреть заявки и других заинтересованных стран, прежде всего, наших соседей — государств СНГ», — сказал Путин.

    Ранее, президент Молдавии Игорь Додон высказывал предположение, что после инаугурации президента РФ Владимира Путина Россия и Запад найдут точки соприкосновения.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.