«Лежалое прошлое»: Гудков отказался отвечать за свои слова о праздновании Дня Победы
Дмитрий Гудков снова в Москве. Кандидат от так называемой прозападной оппозиции вместе с супругой прилетел из Риги – столицы страны, государственной политикой которой стала открытая русофобия. Впрочем, свобода слова там и свобода слова здесь, видимо, разные вещи. Иначе почему господин Гудков в очередной раз убегает от вопросов журналистов? С ним пытался пообщаться и корреспондент Федерального агентства новостей.
— Здравствуйте, Федеральное агентство новостей. Скажите, пожалуйста… Эта поездка была связана с выборами мэра?
— Ага. В прямом эфире готов с вами…
Подробностями своей поездки Гудков с журналистами делиться не захотел, но, казалось, был польщен вниманием к своей персоне.
— Вы встречались с западными политиками в Риге?
— Конечно.
— Что обсуждали? Пару слов.
— ...Дмитрий Геннадьевич, откуда вы возьмете средства на политический проект с Ксенией Собчак?
— Очень смешно, да. Удивительно, очень смешно.
Правда, скоро оппозиционеру стало не до смеха. Журналисты задали вопрос о его сообщении в Telegram-канале, посвященном 9 Мая. Гудков заявил, что парад Победы на Красной площади — абсурдное мероприятие с «омерзительным железом», и в нем не находится места для ветеранов. И вообще, по его мнению, нельзя спустя 73 года праздновать победу над врагом, так как это — «лежалое прошлое». Отвечать за свои слова политик отказался. Стандартный ход для либерала.
— Вы опубликовали пост в Telegram, посвященный Дню Победы. Скажите, пожалуйста, вы действительно считаете, что 73-я годовщина Победы недостойна парада на Красной площади?
— Сейчас позвоним.
— Вы сами писали этот пост?
— Сейчас… (набирает водителя).
Веселья у господина Гудкова заметно поубавилось. Занервничав, он ускорил шаг и принялся звонить своему водителю. До журналистов долетали лишь несвязные обрывки разговора.
— А вы где едете? Ближе — это который к аэропорту или который где? Сейчас я подойду, вы откройте тогда багажник, я закину в машину… Вот, кажется, я вас вижу, да? Откройте!
— Дмитрий Геннадьевич, почему вы не хотите общаться с журналистами, скажите, пожалуйста?
— Вы не журналисты потому что.
Видимо, «не журналисты» — это те, кто не разделяет русофобских воззрений. Остается надеяться, что «в прямом эфире» господин Гудков будет более словоохотливым. Дмитрий Геннадьевич, вы нам сами обещали.