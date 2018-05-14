«Лежалое прошлое»: Гудков отказался отвечать за свои слова о праздновании Дня Победы

Дмитрий Гудков снова в Москве. Кандидат от так называемой прозападной оппозиции вместе с супругой прилетел из Риги – столицы страны, государственной политикой которой стала открытая русофобия. Впрочем, свобода слова там и свобода слова здесь, видимо, разные вещи. Иначе почему господин Гудков в очередной раз убегает от вопросов журналистов? С ним пытался пообщаться и корреспондент Федерального агентства новостей.

— Здравствуйте, Федеральное агентство новостей. Скажите, пожалуйста… Эта поездка была связана с выборами мэра?

— Ага. В прямом эфире готов с вами…

Подробностями своей поездки Гудков с журналистами делиться не захотел, но, казалось, был польщен вниманием к своей персоне.

— Вы встречались с западными политиками в Риге?

— Конечно.

— Что обсуждали? Пару слов.

— ...Дмитрий Геннадьевич, откуда вы возьмете средства на политический проект с Ксенией Собчак?

— Очень смешно, да. Удивительно, очень смешно.

Правда, скоро оппозиционеру стало не до смеха. Журналисты задали вопрос о его сообщении в Telegram-канале, посвященном 9 Мая. Гудков заявил, что парад Победы на Красной площади — абсурдное мероприятие с «омерзительным железом», и в нем не находится места для ветеранов. И вообще, по его мнению, нельзя спустя 73 года праздновать победу над врагом, так как это — «лежалое прошлое». Отвечать за свои слова политик отказался. Стандартный ход для либерала.

— Вы опубликовали пост в Telegram, посвященный Дню Победы. Скажите, пожалуйста, вы действительно считаете, что 73-я годовщина Победы недостойна парада на Красной площади?

— Сейчас позвоним.

— Вы сами писали этот пост?

— Сейчас… (набирает водителя).

Веселья у господина Гудкова заметно поубавилось. Занервничав, он ускорил шаг и принялся звонить своему водителю. До журналистов долетали лишь несвязные обрывки разговора.

— А вы где едете? Ближе — это который к аэропорту или который где? Сейчас я подойду, вы откройте тогда багажник, я закину в машину… Вот, кажется, я вас вижу, да? Откройте!

— Дмитрий Геннадьевич, почему вы не хотите общаться с журналистами, скажите, пожалуйста?

— Вы не журналисты потому что.

Видимо, «не журналисты» — это те, кто не разделяет русофобских воззрений. Остается надеяться, что «в прямом эфире» господин Гудков будет более словоохотливым. Дмитрий Геннадьевич, вы нам сами обещали.