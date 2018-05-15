Вознесение 2018: когда отмечается, история, приметы и обряды, соловьиная ночь, что нельзя делать

В конце весны — начале лета христиане отмечают праздник Вознесение Господне. Вознесение отмечается на сороковой день после Пасхи, дата праздника из года в год меняется, но всегда приходится на четверг. В православии Вознесение Господне является двунадесятым (то есть одним из двенадцати важнейших, не считая Пасхи), переходящим (с «плавающей» датой) праздником.

Когда в 2018 году отмечается Вознесение Господне

Вознесение Господне отмечается на следующий день после окончания (отдания) Пасхи, в четверг на сороковой день после этого праздника. В 2018 году православные христиане, живущие по юлианскому календарю, отмечают Вознесение Господне в четверг, 17 мая.

Западные церкви (католики и протестанты), живущие по григорианскому календарю, а также церкви, придерживающиеся новоюлианского (условно совпадающего с григорианским) календаря, уже отметили Вознесение Господне 10 мая.

История праздника

Праздник Вознесение Господне посвящен евангельскому преданию о вознесении на небо сына божьего Иисуса Христа. Это произошло после того, как воскресший Христос в течение сорока дней нес земное служение, посещая своих учеников.

Об этом событии повествуют евангелисты Марк и Лука.

Вознесение также описано в книге Деяния апостолов, где говорится, что в течение сорока дней после своего воскресения Иисус являлся апостолам и вел с ними божественные беседы. Затем Христос собрал апостолов в Иерусалиме, пообещав, что они будут крещены Святым Духом. После этого Иисус на глазах своих учеников поднялся в небо и исчез в облаке.

В этот момент, говорится в Деяниях, раздался голос двух ангелов:

«Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо».

Важно отметить, что число 40 — очень важное для двух авраамических религий: иудаизма и христианства. Древние евреи, согласно закону Моисея, на сороковой день приносили мальчиков-первенцев в Иерусалимский храм, это была обязательная процедура посвящения ребенка богу. Именно так поступили святой Иосиф и дева Мария с младенцем Иисусом, которого тоже принесли в храм на сороковой день.

Пасха — Воскресение Христово — это фактически новое рождение Иисуса, возрождение к вечной жизни. Поэтому, как и в своей земной жизни, именно на сороковой день после Пасхи Христос вошел в храм своего небесного отца — то есть вознесся на небо. Вознесение Христово — это символ того, что бог через своего сына открывает всему человечеству путь к будущему воскресению.

Вознесение в славянской традиции: приметы и запреты

Древние славяне в этот период отмечали окончание весны и наступление лета. С приходом на Русь христианства стало считаться, что именно с Вознесения (называемого в народе Вознесеньевым днем) весна возносится на небо, а на земле устанавливается лето.

Ночь перед Вознесеньевым днем называлась соловьиной и была очень важна в народном календаре. Славяне считали, что в эту ночь соловьи своими трелями приветствуют наступление лета и дают силу всем растениям и животным. Именно поэтому ловля птиц, особенно певчих, да и вообще охота в этот период считалась очень серьезным грехом. Беды преследовали ослушника до следующего Вознесения, поскольку люди верили, что Христос возносится на небо вместе со всеми людскими прегрешениями, и незадачливый охотник будет прощен только через год.

Запреты, существовавшие для женщин, также были косвенно связаны с певчими птицами. Женщинам на Вознесение запрещалось шить, вязать, прясть и ткать, чтобы не «опутать» силками птиц, в первую очередь соловьев. Согласно поверью, женщина, нарушившая запрет, навлекала на свою семью различные беды и болезни.

Также считалось, что с Вознесения начитают наливаться озимые. Чтобы помочь озимым набрать колос, существовали специальные обряды — землепашцы водили хороводы, пекли печенья в виде колосков, жгли костры на пригорках и возносили молитвы о будущем урожае.

С четверга на Вознесение и до ближайшего воскресенья на Руси устраивали проводы весны, после чего считалось, что лето окончательно вступило в свои права.

Про этот праздник говорили так: