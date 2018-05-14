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Из оборонки в космос: СМИ сообщили о новом месте работы Рогозина
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    Из оборонки в космос: СМИ сообщили о новом месте работы Рогозина

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    Из оборонки в космос: СМИ сообщили о новом месте работы Рогозина

    Москва, 14 мая. Исполняющему обязанности вице-премьера Дмитрию Рогозину предложили новую работу. При этом рассматривалось два варианта: согласно первому, он мог занять пост помощника или советника президента, согласно второму, стать главой реформированного «Роскосмоса».

    По словам источника РБК, решение уже принято, однако, какой путь избрал Рогозин, собеседник издания не уточнил. Данные об этом также подтвердили собеседники в Минобороны и в самого окружении Рогозина.

    Еще один источник РБК уточнил, что «Роскосмоса» будет реформирован, вместо него появится «ракетно-космический холдинг», а возглавит его Рогозин.

    Напомним, в предыдущем составе правительства, Рогозин занимал пост вице-премьера и курировал оборонно-промышленный комплекс.

    Автор: Алексей Громов
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