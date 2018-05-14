Меню
Экономика
Путин сообщил о создании совета министров сельского хозяйства ЕАЭС
Политика
Госдеп США опроверг информацию о расширении полномочий Волкера
Следующая новость
Загрузка...

    Путин сообщил о создании совета министров сельского хозяйства ЕАЭС

      /  Обновлено: 
    105

    Путин сообщил о создании совета министров сельского хозяйства ЕАЭС

    Сочи, 14 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках ЕАЭС будет создан совет министров сельского хозяйства стран-участниц организации. Совет займется продвижением товаров в третьи страны.

    «Сформируем совет министров сельского хозяйства ЕАЭС, который займется согласованием общей стратегии в агропромышленной сфере и продвижением союзной продукции на зарубежные рынки», — сказал Путин, который в понедельник принимал участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, проходившем в Сочи в расширенном составе. 

    Российский лидер также анонсировал создание и специального совета ЕАЭС по координации общей политики в транспортной сфере.   

    Напомним, 14 мая Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Сочи. Глава государства уже пообщался с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсудил двустороннее сотрудничество c президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ранее Путин также заявил, что участники Евразийского экономического союза должны стремиться к сближению валютно-финансовой и денежно-кредитной политики, а также создавать единые рынки товаров и услуг.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.