Путин сообщил о создании совета министров сельского хозяйства ЕАЭС

Сочи, 14 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках ЕАЭС будет создан совет министров сельского хозяйства стран-участниц организации. Совет займется продвижением товаров в третьи страны.

«Сформируем совет министров сельского хозяйства ЕАЭС, который займется согласованием общей стратегии в агропромышленной сфере и продвижением союзной продукции на зарубежные рынки», — сказал Путин, который в понедельник принимал участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, проходившем в Сочи в расширенном составе.

Российский лидер также анонсировал создание и специального совета ЕАЭС по координации общей политики в транспортной сфере.

Напомним, 14 мая Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Сочи. Глава государства уже пообщался с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсудил двустороннее сотрудничество c президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ранее Путин также заявил, что участники Евразийского экономического союза должны стремиться к сближению валютно-финансовой и денежно-кредитной политики, а также создавать единые рынки товаров и услуг.